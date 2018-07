Prevenzione: arriva la marcia in Rosa nelle Valli

VALLI DEL NATISONE - Un evento sportivo e culturale dedicato alle donne e alla prevenzione delle malattie oncologiche. Organizzato a San Leonardo, nelle Valli del Natisone propone due splendidi itinerari alla scoperta di un territorio magico Due percorsi ideati per consentire la partecipazione sia ai più allenati che a chi non si è mai spinto oltre la semplice passeggiata, in un ambiente particolarmente affascinante: le Valli del Natisone. Nata a San Leonardo, l’iniziativa, organizzata dall’associazione ‘Vallimpiadi’ per il 12 agosto, è dedicata soprattutto alle donne e da qui il nome ‘La marcia in rosa’.

ITINERARI - Due gli itinerari proposti, di diversa difficoltà e con scenari completamente differenti. Il primo, di poco più di 10 chilometri, si sviluppa dall’area festeggiamenti di San Leonardo lungo il sentiero Picon per poi proseguire sulla strada provinciale fino al Santuario di Castelmonte. Il rientro prevede il passaggio nei centri abitati di Iainich, Altana e San Leonardo. Il secondo percorso, di 5 chilometri, è perfetto per famiglie e bambini, partirà dall’area festeggiamenti e raggiungerà le cascate di ‘Kot’. Chi sceglierà questo itinerario sarà accompagnato da esperti di botanica, mitologia e speleologia che forniranno informazioni sulla morfologia ed altri aspetti del territorio.

PREVENZIONE - Per entrambi i percorsi, lungo i tracciati sono previsti punti di ristoro. La manifestazione, organizzata per far crescere la cultura della prevenzione, alle 15.30, prevede un convegno con la partecipazione di esperti e medici tra i quali la dottoressa Simona Liguori (medico oncologo), la dottoressa Marta Ciani (biologo nutrizionista) e alcuni rappresentanti di associazioni di volontariato, fra le quali la ‘Lilt’ di Udine e l’associazione ‘Malin-Mill’ che illustrerà il progetto di ‘foresto-terapia’ realizzato proprio nelle Valli del Natisone. La giornata è inserita nella settimana (dall’11 al 16 agosto) di festeggiamenti in programma a San Leonardo che, tra le tante iniziative, propone anche un concerto del gruppo dei ‘Celtic Pixie’ noti performer di musica celtica, organizzato da ‘Folkest’.

INFO - www.vallinrosa.net (dove ci si può anche iscrivere) | Facebook | 334 7317713 (Romano) | 346 1680882 (Giuliana) | 320 0398883 (Tiziana).