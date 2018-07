Mancata precedenza: bici finisce contro un furgone

UDINE – Incidente stradale, nella mattinata di lunedì 30 luglio, tra via Ronchi e via Larga, a Udine. A essere coinvolti nel sinistro sono stati un ciclista e il conducente di una furgone. Questa volta, però, non è stato il mezzo a due ruote a essere centrato dal mezzo a quattro ruote, ma il contrario.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, giunti sul posto per i rilievi del caso, il ciclista, un 39enne marocchino residente a Udine, percorreva via Ronchi in direzione di via Bertaldia quando, giunto all’intersezione con via Larga, ometteva di dare precedenza a un furgone Iveco condotto da un 38enne di Pavia di Udine.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, finito a terra e costretto a ricorrere alle cure del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.