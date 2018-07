Ruba due rasoi elettrici: 48enne in manette

MARTIGNACCO – E’ stato arrestato per aver rubato due rasoi elettrici del valore di 214 euro. E’ accaduto al Centro commerciale ‘Città Fiera’ di Martignacco.

A finire nei guai è stato un 48enne georgiano, K.K. le sue iniziali, fermato dai carabinieri della stazione di Martignacco mentre tentava di allontanarsi senza aver pagato la merce. L’uomo, come detto, è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto dalla Procura della Repubblica di Udine. La refurtiva è stata restituita al proprietario del negozio.