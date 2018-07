Turista muore nel sonno. Ad accorgersene, al risveglio, è il marito

LIGNANO SABBIADORO – E’ morta nel sonno Martina Kriz, 49enne turista austriaca in vacanza a Lignano. A trovarla, al risveglio, è stato il marito, verso le 5 del mattino. Immediata la chiamata al 112, ma per la donna, ormai, non cera più nulla da fare.

Il personale medico, al suo arrivo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 49enne, avvenuto diverse ore prima. A stroncarla sarebbe stato un malore nel sonno. Il fatto è avvenuto nelle prime ore di martedì 31 luglio in un camping di Ligano Sabbiadoro.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lignano.