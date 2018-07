Accusa un malore in giardino: muore un 66enne

UDINE – Potrebbe essere stato provocato dal caldo afoso di questo fine luglio il decesso di un 66enne di Udine, avvenuto nella mattinata di martedì 31 luglio. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

L’uomo è stato colpito da un malore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, in via Vittorio Veneto. Ad accorgersi dell’accaduto, verso le 10.30, è stata la sorella del 66enne, che ha immediatamente avvisato il numero unico 112. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Da quanto riferito, la vittima soffriva di una lieve forma di ipertensione. Rientrava, per questo, nelle categorie a rischio per il caldo.