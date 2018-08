Perdita d'acqua in piazza San Cristoforo: il Cafc interviene

UDINE - Dopo il via libera da parte della Polizia municipale di Udine, Cafc spa può intervenire per risolvere la perdita d'acqua che sta interessando la condotta importante del diametro di 300 mm in piazza San Cristoforo, angolo via Gemona. L'intervento verrà eseguito giovedì 2 agosto e si stima che durerà fino al tardo pomeriggio. Dalle 8.30 alle 17 di giovedì verrà sospesa l'erogazione idrica nella zona coinvolta dai lavori, come da elenco che in queste ore viene comunicato direttamente dal personale Cafc sia ai residenti, sia ai negozianti, tramite un capillare porta a porta, l'affissione di volantini esplicativi, oltre che tramite la pubblicazione sul sito internet (www.cafcspa.com, sezione 'Lavori in corso').

Per consentire il ripristino della funzionalità della condotta, piazza San Cristoforo verrà chiusa al traffico per l'intera giornata del 2 agosto (con conseguenti deviazioni del percorso degli autobus). Dalle 8.30 alle 17 di giovedì 2 agosto verrà sospesa l'erogazione idrica in piazza San Cristoforo (civici 9, 10, 14), strada che sarà chiusa al traffico (percorso degli autobus deviato), in via Bartolini dal civico 3 al 19 e dal civico 4 al 12; in tutto il vicolo di Lenna, in tutta piazzetta Antonini, in via Gemona dal civico 6 al 14 e dal civico 1 al 7.

Il personale Cafc, nella giornata di martedì, quando, fra l'altro non si poteva intervenire perché mancava il nulla osta e perché in centro storico era in programma la manifestazione contro la riapertura alle auto (manifestazione che passava anche in piazza San Cristoforo) , ha provveduto a un capillare porta a porta per avvisare sia residenti, sia ai negozianti, anche tramite affissione di volantini esplicativi.

Per sapere se si tratterà di un intervento di riparazione o di sostituzione di parte della condotta si dovrà aspettare il 2 agosto, quando i tecnici scaveranno e si saprà che tipo di soluzione si dovrà adottare.