Fra natura e arte: doppio appuntamento al parco delle Prealpi Giulie

RESIA - Sabato 4 agosto il Parco naturale delle Prealpi Giulie propone un doppio appuntamento con la natura e l’arte. Alle 9 di mattina partirà da Sella Nevea la visita guidata ‘Vita nei Ghiacci’. Accompagnati da esperti si compirà un’escursione di circa 4 ore per scoprire i segreti dei residui glaciali del Monte Canin, dei suoi habitat e della sua straordinaria flora. In questi giorni di grande caldo sarà anche possibile riflettere, in questo eccezionale ambiente carsico di quota, sugli effetti nell’area dei cambiamenti climatici. L’appuntamento, promosso nell’ambito del progetto Interreg Italia – Slovenia Nat2Care, è gratuito ad eccezione del costo del trasporto in funivia, ma è necessaria l’iscrizione entro le 16 di giovedì 2 agosto chiamando gli uffici del Parco allo 0433 53534 o mandando una mail a info@parcoprealpigiulie.it. Calzature e abbigliamento da montagna adeguato sono consigliati.

LA MOSTRA - Lo stesso giorno alle 17 il Centro visite del Parco a Prato di Resia ospiterà l’apertura della mostra di pittura Espressione Libera di Italo Chiapolino (Tontar), artista di Forgaria nel Friuli, noto per le mirabili opere realizzate in mosaico come, ad esempio, gli interni della Chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia a Oseacco di Resia. L’esposizione invece sarà dedicata alle pitture a olio su tela, caratterizzate da un impronta astratta a cui il Chiapolino è giunto alla fine degli anni novanta, spinto dalla sua interiorità, dopo aver compiuto un percorso che lo ha portato ad utilizzare con sapienza le varie tecniche pittoriche a disposizione. La mostra, che verrà presentata dal critico d’arte Marco Marra, resterà aperta fino a fine agosto, tutti i giorni, con orario 9 – 13 e 14 - 17.

INFO - Ente parco naturale delle Prealpi Giulie: Piazza del Tiglio, 3 – Resia | 0433.53534 | info@parcoprealpigiulie.it | www.parcoprealpigiulie.it |