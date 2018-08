La ‘Festa degli Uomini’ torna a Monteprato

MONTEPRATO - Irriverente, goliardico, esagerato. E' così che gli organizzatori dell'evento definiscono la Festa degli Uomini di Monteprato di Nimis. Ogni anno, l'1 e il 2 Agosto a Monteprato di Nimis, si celebra il festival in cui migliaia di donne e uomini accorrono per ricevere la benedizione per un anno ricco di fertilità. Anche quest'anno un ricco programma attende tutti. In occasione della due giorni è in programma una sfilata sexy-comica, body painting per tutti. Il 2 agosto appuntamento con la gara di mangiatrici di banane e con ‘erezione mister’.

Per informazioni: www.monteprato.it.