Scout dispersi a Forni di Sotto: sono stati individuati da un elicottero

FORNI DI SOTTO – Sono stati individuati da un elicottero gli scout dispersi da martedì sera a Forni di Sotto. Il velivolo ha passato le nuove coordinate alle squadre di terra che sono ripartite a piedi verso la nuova posizione, molto più a est del torrente Riu Claps, che era stata la zona indicata per le ricerche con le coordinate fornite nella serata di martedì. La zona è comunque impervia: sul posto tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra e della Guardia di Finanza. Anche i Vigili del Fuoco partecipano al recupero.

L’allarme era scattato martedì alle 22, quando è arrivata la comunicazione che cinque scout di Venezia si sono incrodati in zona impervia in comune di Forni di Sotto, a una quota di circa 1.400 di altitudine. I tecnici della Stazione del Soccorso Alpino di Forni di Sopra hanno cercato per tutta la notte nell’area che era stata loro assegnata fornendo loro delle coordinate di massima tramite il servizio Sms Locator e tramite WhatsApp, sia attraverso le indicazioni fornite dai ragazzi che dai capi scout, ma senza fortuna. Come già detto, fondamentale è stato l’intervento dell’elicottero che ha avvistato i ragazzi dall’alto all’alba di mercoledì primo agosto.

I ragazzi erano finiti in un punto scosceso e impervio verso il fondo di un torrente quota 850 metri di altitudine, tra rocce e fitta vegetazione. Erano partiti ieri dal sentiero Cai 373 a quota 690 di altitudine e avevano come obiettivo raggiungere quota 1.400 per poi rientrare lungo lo stesso percorso. I ragazzi scendendo lungo il sentiero, che compie qualche zig zag, hanno invece smarrito la traccia a quota 1.200, incrodandosi nel punto in cui sono stati poi ritrovati senza riuscire a proseguire. Quando li hanno raggiunti li hanno condotti in un punto sicuro, risalendo un tratto fino al sentiero che avevano smarrito, e da qui li hanno scortati e riaccompagnati alla base.