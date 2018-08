Carcerato 33enne si toglie la vita in via Spalato

UDINE – Si è impiccato in bagno utilizzando un lenzuolo. E’ morto così uno straniero di 33 anni residente a Udine, arrestato per estorsione nel Goriziano e portato nel carcere di via Spalato. L’uomo ha deciso di farla finita nella giornata di martedì 31 luglio. Vani i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico giunto sul posto, come ha reso l'edizione on line de Il Gazzettino.

Il 33enne si trovava nel carcere di Udine da sole 4 ore. Non era la prima volta che finiva dentro, e questo suo ritorno in via Spalato, evidentemente, non è riuscito a sostenerlo, preferendo farla finita. Una situazione, quella del carcere del capoluogo friulano, definita critica dal coordinatore dei garanti territoriali per i diritti dei detenuti, che proprio qualche settimana fa era arrivato in Fvg per monitorare la situazione, denunciando il sovraffollamento della struttura di via Spalato, dove ogni anno sono decine gli episodi di autolesionismo.