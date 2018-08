De Queruza Tango Club in concerto a Udine

UDINE - Venerdì 3 agosto, negli spazi all’aperto del ristorante Patriarca Dolfin, in via Treppo, al civico 5, a Udine, si esibiranno i cinque giovani argentini di ‘De Queruza Tango Club’ con voce, chitarre e bandoneon in un concerto dedicato al tango popolare argentino dei primi del ‘900. La serata (organizzata dal Folk Club Buttrio com anteprima di Madame Guitar 2018) sarà arricchita dalla presenza di un grande musicista italiano ‘a sorpresa’, da buffet per il pubblico e dalla possibilità per chi lo volesse di fare qualche passo di ballo. E’ consigliata la prenotazione.

