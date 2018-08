Festa di Vernasso: torna il capodanno d'estate

VERNASSO - Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L'area dei festeggiamenti è attrezzata per accogliere e soddisfare tutti i visitatori offrendo loro l'ottimo ristoro dei chioschi come le varietà di vini presenti presso l'enoteca della festa. Ecco il programma completo.

GIOVEDI 2 AGOSTO - Si comincia alle 20 con Open ‘Vernasso 2018’. Dalle 20.30, apertura del miglior ‘selfie’ (al 3331000200). Dalle 21.30 si balla con la musica di dj Luca Landi e l’animazione di Igor.

VENERDÌ 3 AGOSTO - Dalle 17 l’appuntamento è con ‘giochi d’altri tempi’. Dalle 21.30, nel garden suonerà il dj Dennij Nicoletti ’Pompa’. Dalle 22.30, invece, live music con i Rashtag e dalla stessa ora nell’area grande, musica dal vivo con i Nostalgici live dj Roger e l'animazione di Igor.

SABATO 4 AGOSTO - si comincia al mattino, dalle 9, con i tornei di calcio maschile e di pallavolo. Alle 16, sarà la volta del trofeo Mtb Junior Bike dai 7 ai 16 anni. Alle 19, al garden ‘Doccia aperitivo’ con i Power Age. Stessa location, dalle 21, suonerà Andrea Dj, a seguire, dalle 22.30, live music con gli Absolute5 Band. E alla stessa ora, nell’area grande, Live Varietà, spettacolo ‘Tutti sotto palco’ conduce Igor Pezzi, ospiti con il live di ‘The Alice Park’ Radio Company Summer APP e Master Dee dj.

DOMENICA 5 AGOSTO - Dalle 9 proseguono i tornei di calcio e pallavolo. Dalle 10, al via la Gara MTB ‘Natison Bike’ e alle 13.30 saranno premiati i vincitori. Nel pomeriggio, dalle 16, animazione per bambini con il Mago ‘Paolo’ e ‘Il Regno dei Bimbi’. Poco dopo, alle 16.30 ci saranno le premiazioni di ‘Matadown’. Dalle 18 è in programma l’esibizione Hip Hop con l’associazione ‘Street brother’s & C’ e dalle 18.30 comincia il pomeriggio divertimento con il mitico Sergio Galantini’Galax’. Alle 19 cominciano le finali dei tornei di calcio e pallavolo; le premiazioni si svolgeranno dalle 20.30. Alla stessa ora, all’area grande si balla con l’orchestra ‘Roger e la voce del sole’. Dalle 22, invece, al garden è previsisyo per il 6°anno l’House Party con i dj Luca Bix e special dj set ‘B-Side Project’ vocalist Pezzi Igor.

LUNEDI 6 AGOSTO - Si comincia alle 17, con il torneo Pallavolo ‘Vernasso in erba’ Under12-13-14. Dalle 18.15, invece si svolgerà la gara podistica giovanile 800 metri. Dalle 19, quella degli adulti, 8.200 metri. Dalle 21, si balla con l’orchestra ‘RENE’ e dalle 22, al garden musica dal vivo con Live band ‘Style free’.

MARTEDI 7 AGOSTO - Dalle 17 prosegue il torneo ‘Vernasso in erba’. Dalle 21, ancora ballo con l’orchestra ‘Marco e il Clan’. Dalle 21.30, nel garden suonerà dj Bisso. Dalle 22.30 ancora musica, questa volta dal vivo, con gli Absolute5 Band. Dalle 23.30 tombola con montepremi di 1.500 euro. A mezzanotte e mezza, invece, grandioso spettacolo pirotecnico a chiusura.

Info: www.festadivernasso.it