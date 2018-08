Moto contro furgone: coppia in gravi condizioni

MORTEGLIANO - Un impatto tremendo, la moto che va in pezzi e i suoi passeggeri in gravissime condizioni ricoverati all’ospedale. E’ il pesante bilancio di un incidente che si è verificato nella mattinata del primo agosto lungo la ex strada provinciale 82, a Chiasiellis di Mortegliano.

L'INCIDENTE - A bordo della due ruote una coppia di Lestizza: lui un 39enne, T.P. le sue iniziali, alla guida della moto Suzuki 1000, e lei di 40 anni, G.S., passeggera. Erano circa le 12.30 quando il mezzo si è schiantato contro un motocarro condotto da un uomo di Mortegliano, di 42 anni. L’impatto è stato molto forte tanto che il camioncino è finito contro il guardrail. La motocicletta è invece finita in pezzi.

I SOCCORSI - Illeso, il conducente del camioncino ha chiamato aiuto. Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova. Le condizioni dei due coniugi sono da subito parse molto gravi. Entrambi sono in prognosi riservata dopo essere stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Assieme ai medici sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, che si sono occupati dei rilievi e che stanno accertando le cause dell’incidente.