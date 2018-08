Gli eventi in programma giovedì 2 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

StraVisionario

Continua al Visionario l’appuntamento con StraVisionario, la rassegna che porta sullo schermo titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica! Da giovedì 2 a domenica 5 agosto alle 17 e 19 sarà possibile rivedere sul grande schermo, in versione restaurata, uno dei capolavori di Wim Wenders, L’amico americano, film del 1977 con Bruno Ganz e Dennis Hopper che rilegge, con lo sguardo unico del maestro tedesco, il thriller mozzafiato di Patricia Highsmith, Il gioco di Ripley. Info www.visionario.movie.

Insegui la tua storia

Per la rassegna Insegui la tua storia, giovedì 2 agosto, alle 21, la compagnia Ortoteatro porta in scena in piazza Cavalieri di Malta a San Nicolò di Ruda (UD) lo spettacolo ‘L’uccellino, la gallinella e il cane’, un lavoro che, attraverso le storie vissute da animali, parla della bellezza e della difficoltà di crescere e diventare grandi e dell’importanza della generosità e dell’amicizia, della collaborazione e dell’aiuto reciproco.

Cinema all’aperto

Donato Carrisi esordisce alla regia con l'adattamento di uno dei suoi romanzi di maggiore successo, La ragazza nella nebbia, firmandone anche la sceneggiatura. Un thriller intenso con un cast stellare capitanato da Toni Servillo, al fianco diJean Reno e Alessio Boni. Il film sarà in programma domani giovedì 2 agosto alle 21.15 al cinema all’aperto del Giardino ‘Loris Fortuna’ di Piazza Primo Maggio.

Carniarmonie

È uno degli ensemble giovani e talentuosi che la rassegna Carniarmonie promuove all’interno del suo ricco cartellone accanto ai big della classica. Si chiama G.A.M.E. ed è la formazione protagonista del concerto di giovedì 2 agosto alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra con inizio alle 20.45. Il giovane ed eclettico ensemble G.A.M.E. è un quartetto di sassofoni nato all’interno del Liceo musicale Percoto di Udine e già vincitore di diversi concorsi nazionali, il quale darà il via ad un concerto che sarà l’immagine sonora di un ‘gioco’, come recita l’anagramma del gruppo che trova ispirazione dalle iniziali dei loro nomi: Guglielmo Tonelli, Andrea Biasotto, Michele Gallio e Enrico Leonarduzzi. Sax soprano, contralto, tenore e baritono, per l’esecuzione di brani scelti di Gershwin, Rodriguez, Piazzolla, Nyman, Bozza. Grandi nomi insieme a pagine di autori della nuova generazione, come il compositore friulano Corazza, Rodriguez, Tonelli. Saranno questi i cardini sonori di un programma insolito ed accattivante, un gioco sonoro ora trascritto e ora originale per quattro sax. www.carniarmonie.it

Incontri con l'Autore e con il vino

La resurrezione come esercizio psicologico e concreta possibilità esistenziale: questo il tema affrontato da Igor Sibaldi nel suo recente saggio Resuscitare (Mondadori), che l’autore presenta giovedì 2 agosto alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare agli ’Incontri con l'Autore e con il vino’. Dopo la presentazione del libro di Sibaldi, l’Azienda agricola Modeano di Palazzolo dello Stella (UD) farà conoscere il suo Chardonnay DOC Friuli.

VisioJazz

Continua al Visio Summer Garden l’appuntamento con VisioJazz: giovedì 2 agosto alle 19.30 sul palco del Visionario Garden The Hammonk Sphere Trio, composto da Nevio Zaninotto (sax tenore e soprano), Luca Colussi (batteria) e Rudy Fantin (organo Hammond). Il concerto sarà ad ingresso libero e, in caso di maltempo, si svolgerà al 1° piano del Visionario.

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

Teatro Sosta Urbana

‘Qual è il ricordo della vostra vita che vorreste rivivere?’ questa la domanda di partenza dello spettacolo A.R.E.M – Agenzia di Recupero Eventi Mancanti, in scena giovedì 2 agosto dalle 20.45 a Parco Sant’Osvaldo, inserito all’interno della nuova rassegna di TSU, Presente Imperfetto. Maggiori info, qui.

‘Tempus est Jocundum’

Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto nel centro storico di Gemona si riporteranno all'indietro le lancette dell'orologio addirittura di settecento anni. Parliamo di ‘Tempus est Jocundum’, parliamo delle ormai mitiche serate medievali di via Bini, come sempre a cura dell'associazione pro loco Pro Glemona. Per saperne di più, qui.

A Martignacco la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Dettagli, qui.

‘Night Garden’

Ninfe, lucciole colorate, cieli infiniti di stelle, venti impetuosi di luce, creature misteriose dalla consistenza opalina: è questo il mondo poetico e fatato di Night Garden, l’ultimo, attesissimo spettacolo della rassegna Teatro Estate 2018 in programma giovedì 2 agosto al Giovanni da Udine con inizio alle 21. Dettagli, qui.