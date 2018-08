Gli eventi in programma venerdì 3 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

No Borders Music Festival 2018

Il secondo fine settimana del No Borders Music Festival 2018 prenderà il via già venerdì 3 agosto alle 14 sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea con l’esclusivo concerto in piano solo di Yann Tiersen, uno dei più importanti, versatili e poliedrici compositori della scena strumentale mondiale. Nato nel 1970 a Brest, in Bretagna, Yann Tiersen dopo essersi formato all’accademia classica a Rennes, si dedicò al punk e all’elettronica, conoscendo il primo successo nel 1998 con la pubblicazione del terzo album ‘Le Phare’, mentre nel 2001 raggiunse il successo in tutto il mondo grazie alle musiche della colonna sonora del film ’Il Favoloso Mondo di Amélie’. Più volte paragonato a Erik Satie o Nina Rota, Yann Tiersen è un artista senza limiti e confini, in grado di spaziare dalla classica sino all’elettronica e alla musica popolare. Al No Borders lo vedremo in un’intima quanto emozionante prova in solo, lui e il suo pianoforte: una suggestiva esibizione che riporterà l’ascoltatore in un profondo ed emozionante contatto con la natura e con la sua essenza, tra calma apparente e momenti veloci in un vortice reso unico dal magnifico scenario circostante. Il concerto è organizzato grazie al supporto di Promoturismo FVG, del Comune di Chiusaforte e dell’Associazione Malghesi.

Passion ‘90

Appuntamento a venerdì 3 agosto, al Parco del Cormor dove si comincerà, dalle 20, con la cena su prenotazione (i posti sono limitati) con menù a scelta. Il cuore pulsante di Passion ‘90 – Summer edition (ingresso libero) comincerà a battere alle 22, con il dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana, accompagnato dalla voce di Mr. Matthews, con le foto di Marco Zam. Info, qui.

Francesca Michielin in concerto a Lignano

Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. Il 3 agosto sarà a Lignano per ‘We are - A Lignano Summer Dream’. I dettagli, qui.

‘Parole Note’

Venerdì 3 agosto, alle 21, a La Pagoda di Lignano Pineta, ‘Parole Note’: un reading accompagnato da un dj set decisamente sorprendente e da immagini estremamente evocative ed avvolgenti, con i deejay di Radio Capital Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato. Rossato crea un flusso di musica elettronica su cui Cattaneo legge i testi e le poesie più belle di Parole Note, anche dal libro Parole dritte al cuore (Mondadori). Testi di grande intensità emotiva, di grande ispirazione, ma di comprensione semplice e immediata. Parole che regalano coraggio, emozioni e nuovi punti di vista sulla vita, tratte dalle opere di Jodorowsky, Neruda, Kipling, Pessoa, ma anche da film o spettacoli teatrali. Non conta se sono state scritte da grandi autori del presente e del passato: ognuno può ritrovarvi una propria emozione, un ricordo, un sentimento magari rimasto latente nel proprio animo e pronto per essere condiviso. Parole Note ha origine dall’omonima trasmissione radiofonica in onda su Radio Capital e lo spettacolo è una declinazione ancor più suggestiva delle versioni da ascolto, perché abbina musica e parole a un’evocativa selezione di immagini, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo.

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

Cleulis: arriva la Sagra dai Cjalsons

I 'Giovins Cjanterins di Cleulas' organizzano l'annuale sagra dai Cjalsons dal 3 al 5 agosto. Info, qui.

A Martignacco la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Dettagli, qui.

Dissonanze 4

Sarà un agosto a dir poco bollente quello di ‘Dissonanze 4’, la rassegna di musica sperimentale organizzata dal Circolo Cas’Aupa. Si comincia il 3 agosto con Delmoro, come di consueto al giardino estivo del Circolo (in via Val D'Aupa 2, a Udine), sempre dalle 19.30 e sempre a ingresso gratuito, per tutti, anche per coloro che non hanno la tessera Arci. Nella stessa giornata (e fino al giorno seguente, il 4 agosto) lo staff di Dissonanze dà appuntamento anche a Osoppo, dove si svolgerà la decima edizione di Pietra Sonica Fest. Info, qui.

‘Tempus est Jocundum’

Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto nel centro storico di Gemona si riporteranno all'indietro le lancette dell'orologio addirittura di settecento anni. Parliamo di ‘Tempus est Jocundum’, parliamo delle ormai mitiche serate medievali di via Bini, come sempre a cura dell'associazione pro loco Pro Glemona. Per saperne di più, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

Carniarmonie

Nel decimo anno della dedicazione della Pieve di Santo Stefano di Cesclans di Cavazzo, venerdì 3 agosto alle 20.45, Carniarmonie dedica alla ricorrenza un concerto che pone l’attenzione su due icone del Barocco italiano: Antonio Vivaldi e Giovanni Battista Pergolesi. Del primo verrà eseguito il ‘Concerto per archi e basso continuo’ Rv 114 e il ‘Concerto per quattro violini e violoncello obbligati’ Rv 580. www.carniarmonie.it

Nei Suoni dei Luoghi

Sarà il ‘colpo di chiave’, innovativa tecnica strumentale presente nella composizione Density di Varèse, il punto di partenza dell'esplorazione delle tecniche espressive del flauto, da Bach a due brillanti composizioni del Novecento francese, proposta nel concerto di Deana Simić al flauto e Ferdinando Mussutto al pianoforte venerdì 3 agosto 2018 alle 20.45 al Teatrorsaria di via S. Ulderico a Orsaria di Premiariacco (Ud) in sostituzione della prevista location, dal Festival Internazionale di Musica Nei Suoni dei Luoghi, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Concerto accessibile alle persone con disabilità.

De Queruza Tango Club in concerto a Udine

Venerdì 3 agosto, negli spazi all’aperto del ristorante Patriarca Dolfin, in via Treppo, al civico 5, a Udine, si esibiranno i cinque giovani argentini di ‘De Queruza Tango Club’ con voce, chitarre e bandoneon in un concerto dedicato al tango popolare argentino dei primi del ‘900. Info, qui.

Basket Camp Lignano 2018

Il 2, 3, 4 agosto con la sessione mattutina dalle 9 alle 11, e pomeridiana dalle 17 alle 19 per tutti i giorni, al campetto di basket di Lignano Sabbiadoro ( accanto alla sede della polizia municipale e a fianco la palestra comunale in Viale Europa 100) si svolgerà il Basket Camp Lignano 2018, L’evento, gratuito, è dedicato ai bimbi e ai ragazzi. Presente anche il giocatore professionista di serie A Michele Antonutti, già giocatore della Nazionale Italiana. Altri ospiti (Adama Ba) passeranno a trovarci, per un momento conviviale assieme, e non mancherà la mascotte Finleo.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Cinema all’aperto

Continua la programmazione al cinema all’aperto del Giardino «Loris Fortuna» di Piazza Primo Maggio: domani venerdì 3 agosto alle 21.15 sullo schermo I primitivi, divertente avventura firmata dagli studi di animazione inglesi Aardman (quelli di Galline in fuga, Wallace e Gromit e Shaun, vita da pecora).

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.