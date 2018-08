Gli eventi in programma sabato 4 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

No Borders Music Festival 2018

Sin dal primo mattino di sabato 4 agosto i Laghi di Fusine, laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, diventeranno un grande anfiteatro naturale a cielo aperto per l’intera giornata ospitando 3 concerti: alle 8.30 del mattino è in programma l’affascinante incontro tra Richard Galliano e Gabriele Mirabassi, le due star mondiali della fisarmonica e del clarinetto, che affronteranno assieme brani tratti dallo splendido ‘Coloriage’, l’album che li vide assieme nel lontano 1992, tappa fondamentale per la carriera di entrambi; alle 11 si esibirà Omar Pedrini ripercorrendo la sua carriera in chiave acustica, dai grandi successi dei Timoria fino ai dischi più recenti da solista e infine alle 14 l’ultimo appuntamento della giornata con il Trio di Carmen Souza, la più importante esponente della musica creola e dell’AfroSound, che eccezionalmente sarà accompagnata da Theo Pascal per suonare dal vivo ‘Creology’, l’ultimo album dove la musica viaggia in un percorso transatlantico, da paesi portoghesi ex coloniali (Capo Verde, Mozambico, Angola) alle coste di New Orleans, passando per il mare del Brasile.

Cleulis: arriva la Sagra dai Cjalsons

I 'Giovins Cjanterins di Cleulas' organizzano l'annuale sagra dai Cjalsons dal 3 al 5 agosto. Info, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

Fra natura e arte

Sabato 4 agosto il Parco naturale delle Prealpi Giulie propone un doppio appuntamento con la natura e l’arte. I dettagli, qui.

‘Tempus est Jocundum’

Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto nel centro storico di Gemona si riporteranno all'indietro le lancette dell'orologio addirittura di settecento anni. Parliamo di ‘Tempus est Jocundum’, parliamo delle ormai mitiche serate medievali di via Bini, come sempre a cura dell'associazione pro loco Pro Glemona. Per saperne di più, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

Festival Maravee

Si aprirà con 'Identità temporale' — l’anteprima internazionale dell’artista Valter Adam Casotto in programma sabato 4 agosto alle 19.30 alla Terrazza Mare di Lignano Sabbiadoro — la nuova attesa edizione del Festival Maravee ideato e diretto da Sabrina Zannier. Maggiori info, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.

A Martignacco la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Dettagli, qui.

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

Art tal Ort

Gli artisti arrivano come sempre da tutt’Italia e dal mondo. Nuove sono invece la location ovvero il Castello e le vie che lo circondano e il weekend prescelto che è quello del cuore dell’estate. Sabato 4 e domenica 5 agosto torna a Fagagna, per una due giorni ricca di musica, risate, teatro, danza, esposizioni e buona tavola, Art tal ort, il festival di arte per strada ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Felici ma Furlans. Info, qui.

Stella d’Estate

Anche per la sesta edizione di Stella d’Estate (che si svolge a Stella di Tarcento) l’associazione InStella (il 3, dalle 20 e 4 agosto, dalle 18) continua a porre l’attenzione sullo stato d’abbandono della montagna e dell’ambiente inteso come unicum di socialità. Le serate, immerse nella natura, sono incontri dove ascoltare testimonianze legate alla ‘cultura della terra’, del nostro territorio e a temi che favoriscono l’integrazione delle culture. Info, qui.

‘Village Night’

C’è attesa per la ‘Village Night’, l’evento Summer Fest 2018 firmato ‘Last of Fashion’. Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e quelle dei territori della Land of Fashion troveranno casa tra le vie dello shopping del Palmanova Outlet Village. La manifestazione, in programma sabato 4 agosto, a partire dalle 18.30, unirà sotto un unico denominatore degustazioni, musica live e sapori del territorio. Maggiori info, qui.

Carniarmonie

Il 4 agosto, alle 20.45, la Sala del Cinema di Forni Avoltri si animerà con un sapiente mix di musiche e suggestioni con la decima edizione del Suono di Pan, finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e inserita all’interno del ricco cartellone di Carniarmonie. Un progetto decennale costituito da seminari, laboratori e concerti in forma drammaturgica, il Suono di Pan è una riuscita iniziativa didattica sulla musica afroamericana e le sue origini africane sfociata nelle sue ultime edizioni in un vero e proprio music drama. ‘Il Suono di Pan n. 10’ è infatti una nuova storia in musica, preceduta da una breve spiegazione del tema trattato a cura di Marco Maria Tosolini, autore e coordinatore del progetto.

Pietra Sonica Fest

Il 3 il 4 agosto lo staff di Dissonanze dà appuntamento anche a Osoppo, dove si svolgerà la decima edizione di Pietra Sonica Fest, uno dei palchi europei più famosi per la psichedelia stoner rock che Cas’Aupa ha contribuito a organizzare. Info, qui.

‘Baston di Sant Pieri di Cjargne’

Terza edizione per il premio biennale ‘Baston di Sant Pieri di Cjargne’, ideato dall’arciconfraternita dello Spirito Santo ‘Pieres vives’ di S. Pietro in Carnia. A ricevere l’artistico manufatto ligneo saranno, nel corso di una cerimonia che si terrà sabato 4 agosto alla Pieve di San Pietro di Zuglio, don Davide Larice, Novella Del Fabbro e Antonino Simonetti. La cerimonia, che vedrà l’esibizione del coro Rosas di mont di Ovaro diretto da Lorenzo Schiava, inizierà alle 17 con il concerto di campane a cura degli Scampanotadôrs, seguirà l’illustrazione e la consegna dei premi. Al termine momento conviviale alle Polse di Cougnes.

Basket Camp Lignano 2018

Il 2, 3, 4 agosto con la sessione mattutina dalle 9 alle 11, e pomeridiana dalle 17 alle 19 per tutti i giorni, al campetto di basket di Lignano Sabbiadoro ( accanto alla sede della polizia municipale e a fianco la palestra comunale in Viale Europa 100) si svolgerà il Basket Camp Lignano 2018, L’evento, gratuito, è dedicato ai bimbi e ai ragazzi. Presente anche il giocatore professionista di serie A Michele Antonutti, già giocatore della Nazionale Italiana. Altri ospiti (Adama Ba) passeranno a trovarci, per un momento conviviale assieme, e non mancherà la mascotte Finleo.

Cinema all’aperto

Sabato 4 agosto alle 21.15 con Easy - Un viaggio facile facile, poetico e divertente road-movie diretto da Andrea Magnani. appuntamento all’aperto in piazza primo maggio, a Udine, al giardino Loris Fotuna.

Festival di Majano

Sabato 4 agosto, sul grande palco dell’Area Concerti, rivivrà la magia, con la band guidata da Francesco ‘Pavananda’ Pavan, che emozionerà il pubblico con una scaletta di brani tratti da alcuni grandi capolavori della band, da ‘The Piper at the Gates of Dawn’ (1967) a ‘Wish You Were Here’ (1975), da ‘The Dark Side Of The Moon’ (1973), al mitico ‘The Wall’ (1979). Anche questo appuntamento è a ingresso libero. Info, qui.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.