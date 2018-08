Gli eventi in programma domenica 5 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

No Borders Music Festival 2018

Per la giornata di domenica 5 agosto (inizio alle 12) è invece fissato l’atteso «Concerto in alta quota» al Rifugio Gilberti (1.850 mt) a Sella Nevea con Omar Pedrini e alle 14 con il live di Dario Brunori, in arte Brunori SAS, uno dei cantautori italiani più apprezzati e acclamati dal pubblico e dalla critica (Premio Ciampi e Targa Tenco come miglior disco d’esordio nel 2009, Targa Tenco nel 2017 come miglior canzone a «La Verità» dell’ultimo album A casa tutto bene che ha ottenuto anche il Disco d’Oro, Premio Rockol Awards come album dell’anno, Premio MEI come artista indipendente dell’anno e tantissimi altri riconoscimenti).

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

‘Tempus est Jocundum’

Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto nel centro storico di Gemona si riporteranno all'indietro le lancette dell'orologio addirittura di settecento anni. Parliamo di ‘Tempus est Jocundum’, parliamo delle ormai mitiche serate medievali di via Bini, come sempre a cura dell'associazione pro loco Pro Glemona. Per saperne di più, qui.

I festeggiamenti dell'Assunta a Reana del Rojale

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta al parco erboso della Centa in programma dal 3 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. L’intero programma, è qui.

‘Fiesta Indifarent’

Cade domenica 5 agosto il tradizionale appuntamento con la festa senza alcool della Carnia. La ‘Fiesta indifarent’, diversa proprio perché attenta alla protezione e alla promozione della salute, è organizzata dalla Comunità di Zovello di Ravascletto dal 1986. Info, qui.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

A Vidulis, la 48^ Festa Campestre

Tutti i giorni fornitissimi chioschi, prelibatezze enogastronomiche e prodotti tipici con cucine a vista, pizzeria, birreria, bar bianco, senza dimenticare la generosa pesca di beneficienza. Tutto questo alla Festa Campestre di Vidulis, il 20, 21, 22 e ancora il 27, 28, 29 luglio e infine il 3, 4, 5 agosto. Info e programma, qui.

Cleulis: arriva la Sagra dai Cjalsons

I 'Giovins Cjanterins di Cleulas' organizzano l'annuale sagra dai Cjalsons dal 3 al 5 agosto. Info, qui.

A Martignacco la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Dettagli, qui.

A Pozzuolo, la Sagra dello Struzzo

Torna come di consuetudine la 22^ sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 27, 28, 29, luglio e il primo, 3, 4, 5 agosto. Maggiori info, qui.

Festa dei Frutti di bosco

Per le vie di Forni Avoltri (il 5 agosto) viene allestito un grazioso mercatino dove è possibile acquistare frutti di bosco, prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare locale. Degustazione di piatti tipici a base di frutti di bosco ed escursioni guidate nel bosco per raccoglierli. La festa è allietata da musica e intrattenimenti per i più piccini.

Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Nel 2018 l’appuntamneto è dal 4 al 15 agosto. Info, qui.

Sagra dai Cjarsons

In degustazione diverse versioni dei cjarsòns (sorta di ravioli, tipico piatto carnico caratterizzato dall’accostamento tra dolce e salato): la sagra (5 agosto ad Arta Terme, frazione Rivalpo-Valle) che ad essi dedica questo piccolo borgo è una delle più sentite ed autentiche dell’estate 2018. Come accompagnamento musica tradizionale.

Art tal Ort

Gli artisti arrivano come sempre da tutt’Italia e dal mondo. Nuove sono invece la location ovvero il Castello e le vie che lo circondano e il weekend prescelto che è quello del cuore dell’estate. Sabato 4 e domenica 5 agosto torna a Fagagna, per una due giorni ricca di musica, risate, teatro, danza, esposizioni e buona tavola, Art tal ort, il festival di arte per strada ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Felici ma Furlans. Info, qui.

Pace di Useunt

I vincoli di fraternità nati tra la popolazione delle Comunità di Sedilis (Tarcento) e Sevegliano-Privano (Bagnaria Arsa) dopo il disastroso terremoto del 1976 – quando molti alpini del Gruppo di Sevegliano - Privano portarono aiuto alla popolazione di Sedilis – si rafforzeranno domenica 5 agosto alla Festa della Pace di Useunt a Sedilis di Tarcento, in occasione del 10° anniversario del gemellaggio alpino sottoscritto tra i Gruppi delle due comunità (dalle 9).

Festival di Majano

Grande spettacolo in programma domenica 5 agosto con lo show di Free Style Motocross e i migliori racer europei, tra cui l’italiano Andrea Cavina, che volteggeranno sulle loro moto esibendosi in acrobazie mozzafiato per due repliche, alle 17.30 e 20.30 nell’Area Concerti. Sempre domenica, dalle 11.00 nello spazio enoteca, appuntamento con la cucina sana, sensibile e speciale e la degustazione: ‘Estratti di frutta: certamente sano, sorprendentemente gustoso’, appuntamento organizzato da Integraldo (info e iscrizioni al 3490587353). Info, qui.

Carniarmonie

Grande attesa da parte dell’affezionato pubblico di Carniarmonie per il concerto di una delle formazioni jazz italiane più in vista del momento: il Roma Jazz 5tet. Cinque musicisti particolarmente efferati nella musica improvvisata, con uno sguardo attento alla storia del genere e un piglio sicuro nelle rivisitazioni. La formazione romana, composta dalla cantante Aries Costello, dal pianista Alex De Blasio, dal sassofonista Andrea Tardioli, dal contrabbassista Piero Piciucco e dal batterista Stefano Pacioni, salirà sul palco della Sala L’Alpina di Comeglians, domenica 5 agosto alle 20.45, con un concerto dal titolo ‘Lo Swing tra America e Italia’. www.carniarmonie.it

Pertegada: la sagra di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Info e programma, qui.

Villa Manin Estate

Chiuderà domenica 5 agosto, alle 21, una riuscitissima edizione di Villa Manin Estate e lo farà con l’atteso spettacolo di Folklore Mondiale in Villa, a ingresso gratuito, organizzato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia insieme al Festival del folklore di Aviano-Piancavallo curato dalla Pro Loco di Aviano e in collaborazione con l’Erpac Villa Manin.