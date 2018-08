Punta Faro: sparita l'attrezzatura da spiaggia. Raid della Polizia locale

LIGNANO SABBIADORO – Per molti era diventata un’abitudine. Anziché riportare a casa, ogni sera, lettini e sdraio, preferiva legarli al muretto della spiaggia libera di Punta Faro. Una ‘consuetudine’ che però è vietata dal regolamento di gestione del demanio marittimo, dove si dice a chiare lettere che nelle spiagge libere, tutta l’attrezzatura deve essere rimossa al tramonto del sole.

E così i bagnanti che all’inizio di questa settimana si sono presentati in spiaggia hanno trovato l’amara sorpresa: lettini, sdraio e ombrelloni non c’erano più. Nessun furto, solo la Polizia locale, insieme alla Capitaneria di Porto, che ha fatto rispettare il regolamento facendo piazza pulita di tutto il materiale abbandonato. Ma le polemiche non mancano, visto che, nella zona, pare non ci siano cartelli con il divieto di lasciare l’attrezzatura da spiaggia durante la notte.

Vedremo se qualcuno di questi turisti arrabbiati si presenterà al Comando della Polizia locale chiedendo indietro sdraio e lettini: il rischio è che gli venga affibbiata una multa di circa 200 euro.