Banda tenta l'assalto al negozio Wind: ladri scoperti e arrestati

UDINE – Sono stati scoperti mentre tentavano di entrare nel punto vendita Wind di viale Volontari della Libertà. Una banda di moldavi è stata arrestata nella notte tra mercoledì e giovedì dagli agenti della Squadra volante di Udine. In manette sono finite tre persone, mentre una quarta è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Determinanti sono state le segnalazioni di alcuni cittadini che si sono accorti dello strano movimento davanti al negozio di telefonia. L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino. All’arrivo della Polizia i ladri erano già riusciti a forzare le serrature e ad alzare la saracinesca, pronti per entrare nel punto vendita. Due ladri sono stati bloccati subito, un terzo ha tentato la fuga ma è stato fermato poco dopo (per loro giovedì ci sarà il processo per direttissima). Il quarto componente della banda, come detto, è invece riuscito a fuggire.