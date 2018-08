Signore fanno la spesa e si trovano senza portafoglio: due denunce

TOLMEZZO – Talvolta facendo la spesa ci si distrae, alla ricerca del prodotto segnato sulla lista o perché attratti dall’ultimo prodotto, la novità, bella in evidenza sugli scaffali. Talvolta le signore imprudentemente lasciano la borsa nel carrello. «Tanto è un attimo, cosa può succedere?». È proprio in quell’attimo che due cittadini stranieri si mettevano in azione e rubano i portafogli dalle borsette.

LA DENUNCIA - Entrambi, ora, sono stati denunciati, in stato di libertà, per furto con destrezza in concorso. Si tratta di due romeni, di 42 e 39 anni, che il 5 e il 23 marzo scorso, all’interno di un supermercato della zona, si sono impossessati dei portafogli due donne del posto intente a fare la spesa. I due sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di furto con destrezza in concorso. A individuarli sono stati i carabinieri del Norm e i colleghi della stazione di Tolmezzo, a conclusione di complessa e articolata attività investigativa, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza.