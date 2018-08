Scappano all'alt e provocano un incidente: caos a Lignano

LIGNANO SABBIADORO – Serata movimentata a Lignano Sabbiadoro. Attorno alle 23 di mercoledì 1 agosto, un’auto inseguita dalla Polizia municipale si è scontrata con un’altra vettura nella rotonda davanti all’Acquaspash. Gli occupanti dell’auto in fuga (due, forse tre persone) sono scesi in fretta e furia dal mezzo facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche i carabinieri di Lignano. L’inseguimento era iniziato viale Europa dopo che l’auto aveva evitato di fermarsi all’alt degli agenti, concludendosi, come detto, all’incrocio con via San Giuliano.

Ora sono in corso le indagini per capire il motivo di così tanta fretta. A quanto pare, a bordo del mezzo che ha causato l’incidente, si ipotizza possano esserci stati i componenti di una banda criminale che nelle ultime settimane hanno compiuto diverse razzie in Friuli, già finiti nel mirino delle forze dell'ordine. A stabilirlo saranno le verifiche dei militari dell’Arma.