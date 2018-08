‘A tutto frico’: a Flaibano tornano i festeggiamenti di Santa Filomena

FLAIBANO - Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Ma la proposta gastronomica è ampia: costa, salsiccia, pollo allo spiedo, formaggio Montasio doc, pancetta alla griglia, bistecche di ossocollo, tutto accompagnato dalla polenta fatta come una volta, dai vini e dalle bevande dei forniti chioschi. Come sempre per tutti a disposizione anche la birreria, l’enoteca, il bar bianco e pesca di beneficenza.

PRO Flaibano | Facebook (© PRO Flaibano | Facebook)