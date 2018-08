Una notte da gufi, giochi e racconti di natura

FORGARIA - Un’intera notte da trascorrere immersi nella natura. Sabato 11 agosto, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, a partire dalle 20.30, ci sarà l’imperdibile appuntamento ‘Una notte da Gufi per bimbi coraggiosi, giochi e racconti di natura’. Le attività inizieranno sabato sera e si concluderanno domenica mattina.

I PARTECIPANTI potranno pernottare all’interno della riserva, dove sarà allestito un campo tende. La serata inizierà, come detto, alle 20.30 (accoglienza a partire dalle 20, al centro visite della riserva). L'attività è rivolta ai ragazzi tra i 7 e gli 11 anni. Si comincerà con una divertente ‘Caccia al tesoro’, per scoprire le peculiarità degli animali e della riserva naturale. Alle 22.30 rientro al centro visite, dove saranno proposte varie attività di animazione.

LABORATORI DIDATTICI, giochi di gruppo e letture renderanno unica una serata d’estate all’insegna della creatività e della scoperta. Alle 23.30 tutti a letto, coccolati dal canto di gufi e allocchi. Sveglia, domenica mattina, alle 7.30. Dopo la colazione, alle 8.30 partenza per un’interessante passeggiata alla scoperta dei grifoni e della Riserva Naturale del Lago di Cornino. Le attività si concluderanno alle 11.

I RAGAZZI dovranno indossare vestiario comodo e scarpe adeguate per passeggiate e dovranno portare un pigiama o una tuta, le ciabatte, il necessario per l’igiene personale, un sacco a pelo o un tappetino/ materassino da campeggio, una coperta, eventualmente un cuscino, una torcia e una borraccia d’acqua. Per informazioni sui costi chiamare il numero 0427-808526 oppure scrivere una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. L’evento è a pagamento. La prenotazione potrà essere effettuata fino a martedì 7 agosto.