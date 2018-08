Ferragosto al Mulino di Adegliacco

TAVAGNACCO - In cerca di un’attività adatta a tutta la famiglia per un Ferragosto fuori dal comune? Mercoledì 15 agosto il Mulino di Adegliacco (in Via dei Molini 32, Tavagnacco) apre le sue porte per due visite guidate tra storia, scienza e tradizione, alle ore 16.00 e alle 17.30.

I CURIOSI DI OGNI ETÀ potranno immergersi nella cultura del territorio visitando l’antico mulino, oggi sede dell’Immaginario Didattico, alla scoperta della storia e del funzionamento di una struttura molto suggestiva, che conserva ancora le macine in pietra e i macchinari originali in legno utilizzati per trasformare i cereali in farina.

QUESTO MULINO, le cui prime notizie risalgono alla prima metà del 1400, si trova lungo la Roggia di Udine e lungo la ciclabile Udine-Reana del Rojale. È rimasto in funzione fino agli anni ’80 del secolo scorso, e oggi permette di ammirare uno dei complessi ruota-macine impiegato all’epoca per la sfarinatura del grano e del mais. Un sistema di ingranaggi di legno collega macina e tramoggia alla ruota idraulica esterna, a cui si affianca oggi una nuova ruota a pale utilizzata per la produzione di energia idroelettrica.

DURANTE LA VISITA si potrà scoprire anche il sistema di setacciatura utilizzato in passato per raffinare le diverse farine, e fare alcuni esperimenti sui cereali e sui materiali granulari. Il costo della visita è di 4,00 euro a persona (gratuito per i bambini sotto i 6 anni). I posti sono limitati, è consigliata l'iscrizione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it