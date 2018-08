Udine, 50enne austriaco perde la testa e aggredisce un uomo di colore

UDINE – Si sono vissuti attimi di concitazione, giovedì pomeriggio, in via Poscolle. Un 50enne austriaco che si aggirava nei dintorni in via Poscolle ha prima importunato una automobilista (tentando anche di salire in auto), poi se l’è presa con un uomo di colore, un 46enne nigeriano, colpendolo con uno schiaffo. Non contento, all’arrivo delle forze dell’ordine, si è denudato. Il fatto è avvenuto attorno alle 16.30.

Il 50enne austriaco è stato immobilizzato e portato in caserma per accertamenti. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per lesioni e violenza privata. L’uomo aggredito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, e medicato sul posto.

Molti i testimoni che hanno assistito alla scena, che si sono detti esterrefatti per quanto visto. A quanto pare il 50enne austriaco prima di ‘perdere la testa’ in via Poscolle, avrebbe tentato di entrare da Zara in sella alla bicicletta.