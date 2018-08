Incidente in via San Daniele: 7 auto danneggiate

UDINE – Una venticinquenne residente a Majano alla guida di una Fiat Panda è rimasta ferita, nel pomeriggio di giovedì 2 agosto, in un incidente stradale avvenuto in via San Daniele, a Udine. L’auto in questione si è scontrata con una Opel Corsa condotta da una 30enne residente a Pagnacco. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale. Da quanto riferito, entrambi i veicoli procedevano su via San Daniele diretti verso piazzale Diacono quando, in prossimità del civico 21, sono entrati in collisione, con la Panda che finiva su alcune auto in sosta. Complessivamente, nel sinistro, sono rimasti coinvolti 7 veicoli, 5 dei quali posteggiati a lato della carreggiata.