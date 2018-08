Nel vano porta oggetti spunta un coltello: denunciato un 44enne romeno

CHIUSAFORTE – Aveva nascosto nel porta oggetti del suo furgone un coltello di fattura artigianale lungo 26 centimetri, con una lama di 14 centimetri. Per questo un 44enne romeno è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere.

Il controllo è scattato all’una di notte del 3 agosto ad opera dei carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio all’altezza di Chiusaforte. Nell’ambito di un pattugliamento per scongiurare reati contro il patrimonio, i militari dell’Arma hanno fermato un furgone Fiat Ducato con targhe romene, di proprietà e condotto dal 44enne.

Dalla perquisizione approfondita del mezzo è spuntato il coltello, che è stato sequestrato. Nei confronti dell’autista, come già detto, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Udine.