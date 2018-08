Trieste: la polizia arresta due passeur

TRIESTE - Sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i due cittadini pakistani, U.A. di 31 anni e A.N., appena maggiorenne, arrestati l’altra mattina nel centro cittadino dagli agenti del settore polizia di frontiera.

LA SEGNALAZIONE DEI CITTADINI - A tradirli è stato il loro comportamento piuttosto sospetto che ha spinto alcuni cittadini a segnalare la loro presenza alla polizia. Dagli accertamenti è emerso che i due stavano accompagnando alla stazione ferroviaria otto connazionali e tre cittadini algerini, tutti irregolari sul territorio nazionale.

ALTRI ARRESTI - Sono sedici, tra comunitari ed extracomunitari, i passeur arrestati dall’inizio dell’anno dalla Polizia di Frontiera di Trieste; altri sette extracomunitari e un comunitario sono stati, invece, indagati in stato di libertà sempre per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Dagli inizi dello scorso mese, in seguito alle disposizioni del Questore, il personale della polizia di frontiera, della locale Questura e di altre forze dell’ordine svolgono congiuntamente, in prossimità degli ex valichi, specifici controlli di contrasto all’immigrazione clandestina. Inoltre, da oltre due anni, nell’ambito dell’operazione strade sicure, partecipa alle attività della polizia di frontiera anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste.