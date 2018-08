Tavagnacco, al via i lavori per l'ultima rotonda del Prusst

TAVAGNACCO – Con quest’opera si chiude, idealmente, il percorso di messa in sicurezza della Tresemane programmato, qualche decennio fa, dalla Provincia di Udine. Giovedì 2 agosto sono stati consegnati i lavori per la nuova rotatoria di Cavalicco, all’altezza del concessionario Peugeot Blitz, tra via Fermi e via Alighieri. Un’opera da 870 mila euro, che Fvg Strade ha commissionato alla Nord Asfalti indicando in 150 giorni la durata dell’intervento.

A Cavalicco si è svolta una breve cerimonia a cui hanno preso parte l’amministratore unico di Fvg Strade Giorgio Damiani, i tecnici di Fvg strade Daniele Fabbro, Walter Furlano e Loris Peres, l’assessore alle Opere pubbliche di Tavagnacco Paolo Abramo, il presidente dell’associazione ‘Mercato Nuovo’ Antonio Orgnani, il consulente Prusst Lucio Barbiero e il titolare della Nord Asfalti di Povoletto, Angelo Calligaris.

Da tutti è stata espressa la soddisfazione per l’apertura di un cantiere destinato a migliorare la viabilità di questa zona, portando a conclusione un progetto iniziato diversi anni prima. Un’opera strategica che dopo la rotonda di Là di Moret e quella in corso di realizzazione nei pressi del cimitero militare di Adegliacco, è destinata a cambiare radicalmente volto all’arteria di accesso alla città di Udine, con l'eliminazione di tutti gli impianti semaforici.

Con l’inizio del 2019 la rotatoria di Cavalicco sarà ultimata, dando anche modo, nel contempo, di intervenire per il rifacimento di una tratta della rete fognaria ad opera del Cafc.