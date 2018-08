Riapre una parte di via Poscolle: operatori soddisfatti

UDINE – E’ stata riaperta una parte di via Poscolle. L’amministrazione comunale, per venire incontro alle richieste degli operatori della zona, hanno dato la possibilità di posizionare tavolini e sedie fuori dai locali nei tratti in cui il restyling è stato portato a termine. Il nuovo porfido con la speciale resina di fissaggio è stato posato ormai ovunque, con qualche piccola finitura che manca solo nei raccordi laterali e alla fine della strada. Per Ferragosto l’intera via dovrebbe riaprire al traffico ma, come ha chiarito l’assessore Loris Michelini, per rivedere transitare i bus ci vorrà ancora del tempo. «Preferiamo aspettare per far assestare bene il porfido», ammette.

Intanto il colpo d’occhio, per chi attraversa via Poscolle in bici o a piedi è certamente migliorato. I lavori sono stati eseguiti ad opera d’arte e la strada ha decisamente cambiato volto. Unanimi i commenti positivi di operatori e commercianti della zona, che messe da parte le polemiche per i disagi causati dai lavori, si dicono soddisfatti per la qualità dell’intervento. E ora sperano di beneficiarne, al di là dell'aspetto estetico, anche da un punto di vista economico.