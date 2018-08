Al via la 54^ Sagre d'Avost e dai Gjambars di Flum

CASTIONS DELLE MURA - Da mezzo secolo a Castions delle Mura si fa sagra. Un grande parcheggio di 20.000 mq (in via Lombardia 6) illuminato consentirà un agevole accesso agli spazi della manifestazione. Si potrà trovare una grande pesca di beneficenza e una grande area coperta per gustare carni alla griglia, calamari e gli autentici gamberi di fiume. Le serate saranno accompagnate da orchestre per il ballo liscio e come consuetudine da gruppi rock (e non solo) affermati ed emergenti nel tendone giovani. Il programma prevede diversi eventi sportivi. Nel 2018 l’appuntamento è dal 4 al 15 agosto.

Info: Facebook.