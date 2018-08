Pertegada: al via i festeggiamenti di Sant'Antonio ()

PERTEGADA – Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 13 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi.

IL 4 AGOSTO - Si comincia il 4 agosto alle 18 con l'inaugurazione della mostra fotografica. Alle 19, invece, spazio al teatro per bambini e alla camminata naturalistica guidata lungo il Tagliamento. Alle 21 tutti sulla pista da ballo con Le Sensazioni.

IL 5 AGOSTO - Domenica alle 11 è in programma la Santa Messa e alle 18, invece, ci sarà la processione accompagnata dalla banda di Pozzuolo del Friuli. Alle 19 al via l’intrattenimento e i giochi per i più piccoli. In serata, dalle 21.30 si balla con i Linea 80.

IL 7 AGOSTO - Martedì 7 agosto alle 19.30 apericena per tutti e alle 21 sarà la volta del teatro in lingua friulana: ‘E se fos verre?’.

IL 10 AGOSTO - Venerdì si balla con la serata Country, per tutti anche fagioli e salsiccia alla texana. Alle 18, per i bambini, sarà possibile fare un giro sul pony. Alle 21, ancora musica country con la scuola Western Players.

L’11 AGOSTO - Sabato 11 agosto, alle 18, prenderà il via la 38^ Ferragostana, manifestazione podistica non competitiva. Alle 21 si esibirà la scuola Asd Dance Europa.

IL 12 AGOSTO - Domenica 12 agosto, alle 17, ‘Qua la zampa’, appuntamenti per i cani e i loro padroni con il centro cinofilo latisanese. Alle 21, si balla con Roger.

IL 13 AGOSTO - Gran finale lunedì 13 agosto. Dalle 18 ‘Sport per tutti’, per provare diverse discipline sportive. Alle 21.30 ci si potrà scatenare con gli Absolute 5.

