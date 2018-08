A Cividale la XIX edizione del Palio di San Donato

CIVIDALE - Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli avrà luogo la XIX edizione del Palio di San Donato, evento che rievoca l’antico torneo che, a celebrazione del Santo Patrono, veniva bandito in città il 21 agosto di ogni anno, dal XIV secolo al 1797. Un tempo arcieri, balestrieri (e in seguito archibugieri), si confrontavano in sentite sfide in rappresentanza dei borghi cittadini e di altre città o castelli. A tali prove si aggiungevano quelle della corsa a piedi e a cavallo, in una cornice di fastosi intrattenimenti, con grande affluenza di nobili e popolani.

L’EVENTO - Dall’anno 2000 i cividalesi hanno voluto riproporre e rinnovare la tradizione secolare del Palio: il loro affetto per il torneo è cresciuto assieme a quello dimostrato dal pubblico, sempre più numeroso, che partecipa alla festa per sostenere i campioni dei 5 Borghi storici cittadini (Duomo, San Pietro, San Domenico, Brossana e di Ponte) impegnati nella gara della corsa pedestre e in quelle di tiro con l’arco e con la balestra, come pure per assaggiare le pietanze proposte dai sapori antichi e per godersi i molteplici spettacoli di tamburi, giocolieri, sputafuoco, menestrelli, giullari e musici che animano, assieme agli oltre 500 figuranti, le ambientazioni sceniche trecentesche, che trasformano l’intera città in un maestoso palcoscenico di un’epoca, sul quale tutti sono protagonisti!

Info e programma, qui: www.paliodicividale.it