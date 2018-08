Enjoy! The Fest: il nuovo festival al Parco del Rivellino

OSOPPO - Parte il conto alla rovescia per Enjoy! The Fest, il nuovo festival che riporterà la musica internazionale al Parco del Rivellino e che punta a offrire al suo pubblico una manifestazione di qualità a 360°, nel segno del ‘festival boutique’. A partire dalla musica: tre giorni, dal 24 al 26 agosto, che porteranno a Osoppo sonorità variegate, dal rap, al rock, alla world music, e musicisti entrati nel mito.

VENERDÌ 24, la giornata è dedicata in particolare ai più giovani, con alcune giovani star del trap e dell’hip hop italiano: Capo Plaza (i suoi video hanno superato le 32 milioni di visualizzazioni su YouTube), Noyz Narcos e Nitro per una serata che si concluderà con il dj set Caliente e che si prospetta infuocata.

SABATO 25 si cambia decisamente registro con una leggenda del rock, Marky Ramone, lo storico batterista dei Ramones; nella stessa serata si esibiranno anche il gruppo punk rock di Vicenza, Derozer, e il gruppo milanese Andead, nato da un’idea di Andrea Rock, storica voce di Virgin Radio, che chiuderà la giornata con un suo dj set.

INFINE, DOMENICA 26 AGOSTO, arriverà un altro mito della musica: per la loro unica data italiana, i Gipsy Kings, nella loro formazione originale con i due fondatori Nicolas Reyes (voce e chitarra) e Tonino Baliardo (chitarra solista).

OLTRE ALLA MUSICA, nel dna di Enjoy! The Fest, organizzato da Hub Music Factory con il patrocinio del Comune di Osoppo e il sostegno di Promoturismo Fvg, ci sono anche il legame e la valorizzazione del territorio, nonché l’attenzione e la qualità dell’offerta in ogni suo aspetto: ecco quindi che la rassegna ha coinvolto eccellenze enogastronomiche, che potranno proporre i loro piatti arricchendo il ventaglio dei menù classici di queste occasioni; oltre a piadine e hamburger, nello splendido parco del Rivellino si potranno gustare diverse prelibatezze: dal panino veggie di Integraldo (ristorante di Majano che si contraddistingue per la qualità delle materie prime e la cucina sana e bio) alla gastronomia belga del Mamma mia! di Manzano (che propone i waffle di Liegi e le famosissime Belgian fries) fino alla carne cotta alla brace della Braceria Argentina Gringos di Monfalcone; tra un concerto e l’altro, si potranno anche degustare i cocktail preparati dal Five di Tavagnacco, i vini della Cantina Da Dalt di Pordenone o sorseggiare la birra IPA di The Brooklyn Brewery.

L’APERTURA CANCELLI sarà alle 18.30 e i concerti inizieranno alle 20.30. La serata di sabato 25 agosto sarà ad ingresso gratuito; per l’evento hip hop del 24 agosto, il biglietto costerà 20 euro in prevendita e 25 euro alla cassa, mentre il concerto finale dei Gipsy Kings costerà 30 euro in prevendita e 35 in cassa. Prevendite disponibili su Mailticket e Vivaticket. Nel segno del legame con il territorio, i residenti di Osoppo godranno di uno sconto del 50% sui biglietti alla cassa. Ampio parcheggio interno.

