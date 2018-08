Sagra del Frico di Carpacco: conto alla rovescia

CARPACCO – E' tutto pronto per la sagra punto di riferimento dell'estate: la Sagra del Frico di Carpacco che torna puntale dall'11 al 20 agosto. Il frico della nota manifestazione è celebre per la sua bontà e freschezza. Ecco il programma completo dell'evento.

IL 10 AGOSTO - Alle 18 è in programma l’apertura dei chioschi e dalle 22 al via con la serata di musica e spettacolo, con Marianna Lanteri.

L’11 AGOSTO - I chioschi apriranno sempre alle 18. Dalle 21, invece, è in programma una serata danzante con l'orchestra spettacolo Rodigini.

IL 12 AGOSTO - Domenica si comincerà la mattino: alle 12 apriranno i chioschi enogastronomici (fino alle 14). Qualche ora di pausa e si riaprirà alle 18. Poi, dalle 21, serata danzante con l'orchestra spettacolo Diego Zamboni.

IL 14 AGOSTO - La sagra riprenderà il 14 con l’apertura dei chioschi, sempre alle 18. Dalle 21, invece, serata danzante con l'orchestra Francesca Salmieri.

IL 15 AGOSTO - Il giorno di Ferragosto si svolgerà il 9º Vespa Raduno. Le iscrizioni apriranno alle 9.30 in piazza Libertà, a Carpacco (partenza dalle 10.30). «Anche quest'anno in sella alle nostre vespa trascorreremo una giornata all'insegna del divertimento e dell'allegria. Ci saranno diverse occasioni per stare in compagnia a partire dal giro turistico, continuando con il pranzo presso la Sagra del frico e concludendo con le ricche premiazioni presso il nostro parco festeggiamenti. Vi aspettiamo numerosi per passare assieme un ferragosto a tutto frico e tutta Vespa». Alle 12 apriranno i chiosci enogastronomici (fino alle 14). Dalle 21 serata danzante con l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova.

IL 17 AGOSTO - I chioschi apriranno alle 18. Dalle 21, serata danzante di musica e spettacolo Nu Funk Revolution.

IL 18 AGOSTO - I chioschi enogastronomici apriranno alla solita ora. Dalle 21 una nuova serata danzante con l'orchestra Mirko Casadei.

IL 19 AGOSTO - L’ultima domenica, si comincia alle 18. Dalle 21, gran finale con l'orchestra Giancarlo e i Santa Monica Band.

Per informazioni: www.sagredalfrico.it.