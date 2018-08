Alpenfest 2018: a Tarvisio in mostra i sapori dei tre confini

TARVISIO – Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici.

VENERDÌ 10 AGOSTO - Alpenfest prenderà il via alle 16.15 con la tradizionale sfilata con i gruppi in costume accompagnati dalla musica del gruppo bandistico Valcanale, con partenza da Tarvisio Basso (percorso: via Dante, via Vittorio Veneto, via Roma con arrivo in Piazza). Alle 17.30 è previsto l’arrivo della sfilata e l’apertura ufficiale della manifestazione con il saluto delle autorità. Dalle 20 si balla in piazza con il gruppo musicale Quintett Juchee.

SABATO 11 AGOSTO - Il giorno seguente si comincerà alle 12, alla Torre Medioevale è in programma la presentazione della brochure per bambini ‘Ti raccontiamo il Tarvisiano’ a cura di Barbara Lagger. Dalle 15.30, invece ci sarà un laboratorio di bricolage per bambini a cura di Monika. A seguire, alle 17.30, piccola scuola di cucina a cura di Nabucco RistoBar. Dalle 18, sempre alla Torre Medioevale si terrà un incontro con Ilaria Tuti, autrice del libro ‘Fiori Sopra l’Inferno’. Dalle 21, si balle in piazza con Igor in Zlati ZVvoki. Alla stessa ora, nella piazzetta Pek Blues Factory feat. Fabio Drusin.

DOMENICA 12 AGOSTO - Dalle 11.30 ci sarà il concerto del Gruppo Bandistico della Valcanale. Alle 16.30 il gruppo teatrale anonimo tarvisiano presenterà ‘Giallo Avariato’. A seguire, dalle 17, è prevista una conferenza di Afds dal titolo ‘Il sangue’. Appuntamento all’Auditorium Centro Culturale. Alla stessa ora alla Torre Medioevale si svolgerà ‘La grande Guerra in Valcanale’ a cura dell’Ass. Età dell’Acquario. Alle 18, esibizione della Kinder Tanzgruppe Villach e alle 18.30 al Bar Kirchenwirt ci sarà il live di Laura Gregorutti. Alle 21 tutti in piazza con in Radio Zastava.

LUNEDÌ 13 AGOSTO - Lunedì si comincia al pomeriggio. Dalle 15.30 è in programma un laboratorio di bricolage per bambini a cura di Monika. Dalle 18, alle Torre Medievale ci sarò un incontro con gli autori del libro ‘Il Fantasma della Miniera’, Guido Saletti e Lucia Galliani. Dalle 19 si balla con i Doganirs e alle 22.30 sarà la volta degli Exes.

MARTEDÌ 14 AGOSTO - Alla Torre Medievale, dalle 14, sarà possibile visitare l’esposizione di acquarelli della regione alpino adriatica di Franz Engelhofer. Alle 18, ci sarà la presentazione del libretto illustrato ‘Wörthersee e il Tarvisiano’ a cura delDr. Franz Engelhofer e della Prof. Univ. Karin Strahner di Vienna. Dalle 18.30 si terrà una sfilata di moda ‘Tracht and Country’ presentata da Enny con i giovani del Bachmann Choir. Dalle 20 in piazzetta Pek ci saranno i Soda in Live. Alle 21, all’auditorium Centro Culturale si svolgerà ‘In cima all’operetta: concerto del soprano’ di Ilaria Zanetti. Alle 21 si balla in piazza con i Bierbusters.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO - Dalle 16 si ci sarà un’esibizione del gruppo Rock’n Roll Acrobatico di Villach. Dalle 16, alla Torre Medioevale spazio a ‘Krampus figura del solstizio’ a cura dell’Associazione Età dell’Acquario. Dalle 18, invece a esibirsi sarà Groupcycling e alla stessa ora alla Torre Medievale, l’assocazione Landscapes, presenta Cemento nella Roccia. Alle 21, gran finale con i Caramel.