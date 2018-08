Scontro frontale a Illegio: ferito un 21enne

TOLMEZZO – Scontro frontale, nella serata di giovedì 2 agosto, a Illegio, in via Carso. Per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta con alla guida un 21enne del posto, e una Suzuki Jymni condotto da un 66enne, anche lui del posto, sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio è stato l’automobilista più giovane, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, a Udine, con l’elicottero. Per lui gravi ferito ma non tali da mettere a rischio la sua vita. Anche il 66enne è finito in ospedale, a Tolmezzo, con lievi contusioni. Ad accompagnarlo è stata un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.