Basiliano, scontro tra 4 auto sulla provinciale

BASILIANO – Incidente ‘a quattro’ sulla strada provinciale 4, a Basiliano. A scontrarsi sono state due vetture, di fronte al distributore di carburante Ip, che poi hanno coinvolto nel sinistro altre due auto.

Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, portate in ospedale per accertamenti dai mezzi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Campoformido per i rilievi del caso. L’incidente, la cui dinamica deve essere ancora chiarita, ha creato disagi al traffico veicolare.