Speleologo bloccato in una grotta sotto la cima del monte Canin

CHIUSAFORTE - Uno speleologo ha subito un infortunio in una grotta in esplorazione sotto la cima del monte Canin, a quota 2.200 metri. L’allarme è arrivato intorno alle 16. L’uomo è caduto per una ventina di metri e ha subito un trauma cranico. Si trova a circa 200 metri di profondità.

Il Soccorso Speleologico sì è attivato e sta conducendo sul posto con l’elicottero della Protezione Civile i tecnici e anche una squadra disostruzioni dato che l’ingresso alla grotta presenta alcune strettoie. Si sta anche portando sul posto il medico specializzato nei soccorsi in grotta.

