Brucia sterpaglie vicino a casa: 83enne ustionato

PAVIA DI UDINE - Un anziano di 83 anni di Percoto di Pavia di Udine è rimasto seriamente ustionato a seguito dell'incendio di alcune sterpaglie che bruciavano su un argine dietro la sua abitazione. Si sospetta per lui anche una intossicazione da fumo.

L'incidente si è verificato intorno alle 15.30 di sabato 4 agosto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si ipotizza che l'anziano sia scivolato e sia stato raggiunto dalle fiamme delle sterpaglie secche che bruciavano rapidamente. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado al volto, al torace e alle braccia. È stato trasportato in codice giallo in ambulanza in ospedale a Udine.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine hanno spento le fiamme e bonificato l'area.