Udine, scontro auto-moto in via Grazzano

UDINE – Un 68enne è rimasto ferito, nel pomeriggio di sabato 4 agosto, in un incidente verificatosi atrrono alle 16 in via Grazzano. L’uomo si trovava a bordo di una moto Bmw quando è stato urtato da un’auto ed è finito a terra. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale da un’ambulanza per accertamenti.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Il centauro, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen guidata da una donna di 51 anni in corrispondenza del civico numero 7. Entrambi i veicoli erano diretti in piazza Garibaldi.