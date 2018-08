Bimba di 3 anni investita da un'auto a Udine

UDINE - Ha riportato un trauma cranico verserebbe in gravi condizioni la bimba che nella serata del 4 agosto è stata investita da un’automobile che transitava lungo via Planis, all’altezza del civico 20, a Udine.

I FATTI - Erano circa le 19.30 quando la piccola, di tre anni, è sfuggita all’attenzione dei genitori ed è corsa via finendo sulla carreggiata. In quel momento stava sopraggiungendo un’automobile, al volante della quale c’era una donna, che purtroppo non ha potuto evitare l’impatto, investendo la piccola, che è balzata sull'asfalto.

I SOCCORSI - E’ subito stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Presa in carico la bambina, i medici l’hanno trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia: ha un trauma cranico e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Uti Friuli Centrale che si sono occupati dei rilievi, della ricostruzione dei fatti e di ascoltare i testimoni.