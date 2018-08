FAGAGNA - A fuoco la Pezzetta di Fagagna. Nell’azienda, che produce di salumi e formaggi, nella mattinata del 5 agosto, è scoppiato un incendio per cause ancora in fase di accertamento da parte de vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare le fiamme.

L'INCENDIO - Erano circa le 10.30 del mattino quando una densa colonna di fumo nero si è alzata dal capannone che si trova lungo via Spilimbergo, all’altezza del civico 220. Secondo le primissime informazioni, che saranno verificate dai tecnici nelle prossime ore, le fiamme sarebbero forse partite dal tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine, Gemona e San Daniele del Friuli che sono ancora al lavoro per cercare di limitare, per quanto possibile, i danni. Il gran caldo degli ultimi giorni che persiste anche in queste ore certamente non aiuta il loro lavoro.

Incendio alla Pezzetta di Fagagna: al lavoro i vigili del fuoco (© Vigili del Fuoco)

Incendio alla Pezzetta di Fagagna: al lavoro i vigili del fuoco (© Vigili del Fuoco)

Incendio alla Pezzetta di Fagagna: al lavoro i vigili del fuoco (© G.G. )

Incendio alla Pezzetta di Fagagna: al lavoro i vigili del fuoco (© G.G.)