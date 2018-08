Colta da un malore sulla Ferrata Senza Confini: ricoverata in ospedale

PALUZZA - Risolto alle 14.30 dalla stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri l'intervento della donna colta da malore sulla Ferrata Senza Confini a Passo Monte Croce Carnico (Monte Cellon - Gruppo Coglians Chianevate). Si tratta di L. M. di Tavagnacco, del 1954, che è stata trasportata dall'elisoccorso - recuperata con il verricello - in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Prima che arrivasse l'elicottero della centrale operativa la donna è stata raggiunta da cinque tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano nella stessa area e l'hanno tranquillizzata e confortata. Al Passo Monte Croce anche alcuni tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo pronti a collaborare.