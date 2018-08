Esce di strada con la moto e muore a 35 anni

TAVAGNACCO - Si è schiantato con la sua moto contro un palo all'altezza della rotonda di Là di Moret, a Tavagnacco, morendo poco dopo per le gravi ferite riportate. La vittima è Nicola Cecchini, 35enne di Porpetto.

L'incidente è avvenuto attorno all'una di notte di lunedì 6 agosto. L'uomo viaggiava in sella alla sua Suzuki Gsx 1100 su via Nazionale, in direzione Tavagnacco, quando, in prossimità della rotatoria, ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantandosi sui pali della segnaletica.

Sul posto è subito intervenuto il 118, con il personale medico che ha cercato di rianimalo, ma ogni tentativo è risultato vano. Sul posto dell'incidente si sono portate anche le forze dell'ordine.