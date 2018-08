Gli eventi in programma lunedì 6 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

VillaltaMusica 2018

Quest’anno, dal 6 al 10 Agosto, il Castello di Villalta riapre i battenti con un concerto molto speciale. A inaugurare la settimana "VillaltaMusica 2018" saranno infatti i pianisti Siavoush Gadjiev e Giuseppe Guarrera. I due artisti si esibiranno in celebri brani del repertorio per pianoforte a 4 mani. Lunedì 6 agosto, dalle 19, è in programma un tour guidato del Castello, proseguirá con una degustazione di vini, e culminerá con un doppio concerto all’aria aperta e nelle barchesse del Castello a partire dalle 20.45. La serata terminerá con una piacevole chiacchierata tra il pubblico e i musicisti, per tutti i curiosi che avranno voglia di approfondire e fare domande sulla musica e sull’arte.

OltreConfine

Una nuova tappa nella «passeggiata teatrale» del progetto OltreConfine 1918/2018, che lunedì 6 agosto arriva a Torviscosa. Il percorso teatrale «In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi» prenderà le mosse alle 20.45 dalla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in località Malisana e attraverserà strade e argini avvolgendo il filo rosso della memoria a 100 anni dalla fine della Grande Guerra. L’evento teatrale si configura come una processione laica, sulla quale il direttore artistico Francesco Accomando, Giampaolo Fioretti e Gianni Russo di Cikale Operose hanno lavorato per due mesi con un gruppo di attori non professionisti nella costruzione di una restituzione drammaturgica delle memorie raccolte.

‘A tutto frico’, a Flaibano

Sono ai blocchi di partenza anche i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano dal 3 al 15 agosto. Il paese attende tutti (nell’area festeggiamenti via I. Nievo) con il frico classico, alle erbe e piccante, preparato con prodotti di alta qualità per preparare i piatti più gustosi della tradizione. Per info, qui.

Festa di Vernasso

Immerso nel verde delle valli del Natisone, a Vernasso si organizza ogni anno, da oltre quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. L’appuntamento quest’anno è dal 2 al 7 agosto. Info, qui.

‘Tempus est Jocundum’

Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto nel centro storico di Gemona si riporteranno all'indietro le lancette dell'orologio addirittura di settecento anni. Parliamo di ‘Tempus est Jocundum’, parliamo delle ormai mitiche serate medievali di via Bini, come sempre a cura dell'associazione pro loco Pro Glemona. Per saperne di più, qui.

A Martignacco la Sagre d'Avost

Ritorna la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 26 luglio al 6 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 47^ edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Dettagli, qui.

Carniarmonie

Lunedì 6 agosto alle 20.45 nell’antica Pieve matrice della Carnia, la meravogliosa Pieve di San Pietro a Zuglio, il quartetto d’archi Umbria Ensemble - tra le formazioni cameristiche italiane più in vista del momento – sarà protagonista di un concerto che vedrà la partecipazione del clarinettista Claudio Mansutti. www.carniarmonie.it