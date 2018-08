Allo Zoo Lignano ci sono nuovi ospiti!

LIGNANO - Fra le tante specie animali presenti al Parco Zoo Punta Verde di Lignano, nella splendida vegetazione ricca di piante autoctone e subtropicali troviamo anche diversi volatili. Ed è proprio in questi giorni che la Struttura lignanese ha dato il benvenuto a quattro splendide femmine di Ibis eremita provenienti dal vicino Parco Natura Viva di Bussolengo. Le nuove arrivate si sono aggregate ai maschi già presenti da anni al Parco Zoo. Che possano sbocciare nuovi amori? Speriamo di sì.

L’IBIS - «E’ uccello gregario, che tende a passare in gruppo la maggior parte del suo tempo - ci racconta il direttore Maria Rodeano - vive infatti in colonie formate da 20/30 esemplari. Durante la stagione riproduttiva i maschi cercano piccoli territori che difendono dall'intrusione di altri avversari, beccando e sbuffando. Le uova vengono covate ad intervalli di 24 ore sia dalla femmina che dal maschio e i piccoli sono in grado di volare dopo 45 giorni. In passato sono stati oggetto di caccia indiscriminata per la carne molto saporita, oggi purtroppo è ancora una tra le specie più minacciate d'estinzione e si ritiene che la loro popolazione totale non superi i 600 esemplari. Fortunatamente gli zoo contribuiscono alla loro sopravvivenza con continui successi riproduttivi».