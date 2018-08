Lo trovano con addosso marijuana e cocaina: denunciato un 32enne

LIGNANO SABBIADORO - Aveva con sé della marijuana della cocaina, i carabinieri lo controllano e scatta la denuncia.

I FATTI - A finire nei guai, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato un cittadino straniero. I carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, nel corso di specifico servizio, hanno sottoposto a controllo un cittadino marocchino di 32 anni, trovandolo in possesso di grammi 60 di marijuana e grammi 0,6 di cocaina. Il cittadino straniero è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica udinese per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.