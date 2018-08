Al Visio Summer Garden una serata all’insegna dei sapori della cucina afgana

UDINE – Ultimo appuntamento domani martedì 7 agosto, alle 19.30, al garden del Visionario con le cene etniche: a chiudere questa deliziosa (è proprio il caso di dirlo) rassegna sarà una cena afgana a cura del ristorante ‘Kabul House’. Una cucina poco conosciuta ma ricca di sapori e sfumature racchiuse in un ricco menu degustazione, che includerà qabili pulao (speziato piatto a base di riso basmati, carote, uvetta, mandorle e carne di manzo), safi pulao (riso basmati con cumino e cipolla), chicken kebab(pollo marinato in yogurt e spezie), il tutto accompagnato da un contorno di spinaci, melanzane e pane.

MERCATO - Immancabile il Night Market delle 18: in attesa della cena oppure dopo aver assaggiato alcune delle squisite ricette proposte, sarà possibile fare shopping tra le bancarelle allestite nel giardino. Il costo della consumazione è di 10 euro, da pagare direttamente presso la cassa del bar all’aperto del Visionario. Tutti gli appuntamenti si terranno nel giardino del Visionario (via Asquini, 33) dalle 19.30 fino ad esaurimento dei piatti. In caso di maltempo, si sposteranno al 1° piano del Visionario.