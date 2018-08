Bianco, nero e oro per la nuova maglia dell'Udinese

UDINE – Macron e Udinese Calcio hanno svelato la nuova maglia 'Home' che il club indosserà nella prossima stagione 2018-2019. Una maglia che, nel rispetto della storia e della tradizione dei friulani, presenta scelte stilistiche e tecniche che rendono il capo unico ed esclusivo. La nuova 'Home' si presenta con le tradizionali bande verticali bianconere. Il collo è a polo, nero con dettagli dorati e allacciatura a tre bottoni. Dettagli in oro anche sui bordi manica e sul fondo della maglia. Il backneck è personalizzato con etichetta nella quale su fondo nero appaiono il logo Macron, lo stemma dell’Udinese Calcio e la scritta 'I primi bianconeri d'Italia'. Sul petto, a destra, il logo dello sponsor tecnico, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club. Nel retro, sotto al collo, è ricamata la frase 'La passione è la nostra forza'.

La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è softlock e gli inserti in micromesh consentono una perfetta traspirabilità. A completare il kit casalingo gli shorts neri con dettagli dorati sul bordo coscia e i calzettoni che possono essere bianchi con scritta centrale nera U.C.1896, l’anno di nascita del club friulano, oppure neri con scritta centrale bianca. Sarà possibile acquistare il kit Home (così come Away e Third) e tutto l’abbigliamento tecnico del Club nel Temporary Store Macron situato sotto la Curva Nord della Dacia Arena e online sul sito di e-commerce ufficiale https://store.udinese.it/. L’Udinese veste con orgoglio i colori che da sempre appartengono alla storia di un club che è esso stesso storia del calcio italiano. Una maglia e una tradizione che Macron, insieme allo staff dell’Udinese Calcio, ha saputo ancora una volta valorizzare sapendo cogliere le sfumature e le passioni dei tifosi e realizzando prodotti unici e di altissima qualità. Per Macron lo sport è sinonimo di fatica, sudore e forza di volontà. 'Work hard. Play harder'. per l’azienda non rappresenta solo un pay-off, ma una vera e propria filosofia che ispira le attività al fianco delle squadre con cui collabora, progettando per loro prodotti tecnici di alta qualità.